رقم سلبي تاريخي يهدد النصر في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

يواجه النصر تهديداً حقيقياً في النسخة المقبلة من دوري الخليج العربي، في حال عدم فوز «العميد» باللقب، إذ سيستمر غياب «الأزرق» عن التتويج بدرع الدوري للعام الـ35 توالياً، منذ فوزه باللقب في 1986، ما يعني أنه سيعادل رسمياً فترة غياب نادي الجزيرة عن الفوز باللقب، منذ تأسيس «فخر أبوظبي» في 1974، والذي حقق اللقب بعد 35 عاماً في 2011، وقد يصبح «العميد» مطالباً في موسم 2021-2022 بأن يحقق اللقب حتى لا ينفرد بالرقم القياسي السلبي.

ويعد النصر أقدم الأندية الإماراتية تأسيساً، في 1945، ورغم ذلك حقق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعد 34 عاماً، عندما فاز بالدرع في 1978، بينما الجزيرة الفريق الأكثر انتظاراً في تاريخ الدوري للفوز باللقب منذ تأسيس النادي في 1974، وكان ذلك في 2011.

في المقابل، يتساوى الوحدة مع النصر في المركز الثاني لأكثر الأندية انتظاراً للتتويج بلقب الدوري منذ عام التأسيس، إذ حقق «العنابي» أول ألقابه في 1999 بعد 33 عاماً من تأسيسه في 1966. من جهته، يأتي الوصل رابعاً، بعدما فاز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه في 1982، بعد 22 عاماً من تأسيس «الإمبراطور» في 1960.

أما البطل التاريخي للدوري (العين) فيملك في رصيده 13 لقباً، وحقق أول لقب له في 1977، بعد تسع سنوات من تأسيسه في 1968، بينما فاز الشارقة باللقب للمرة الأولى في 1974، بعد ثماني سنوات من تأسيس النادي في 1966، أما شباب الأهلي فقد تأسس في 1958، وحقق أول ألقابه، بعد 17 سنة في 1975.

وعلى صعيد الفرق الأكثر غياباً ما بين لقب وآخر في تاريخ الدوري، يتصدر فريق النصر القائمة بعدم تتويجه منذ 1986، بينما يأتي شباب الأهلي ثانياً، بغيابه عن التتويج باللقب 26 عاماً منذ 1980 إلى 2005، من جهته أنهى الشارقة سجله السلبي بعدما فاز بلقب الدوري في موسم 2018-2019، بعد غياب 23 عاماً منذ فوزه بالدرع في 1996.

من جانبه، يسعى فريق الوصل إلى كسر سجله السلبي الأسوأ في تاريخه، بعدما غاب عن التتويج بلقب الدوري 13 عاماً حتى الآن، منذ فوزه باللقب آخر مرة خلال موسم 2007، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى الوحدة الذي لم يحقق اللقب منذ 10 سنوات، بعد فوزه بالدرع في 2010.

أما السجل الأسوأ بالنسبة إلى العين فهو غيابه عن التتويج باللقب ثماني سنوات ما بين 1984 و1992، ورغم أن الجزيرة حقق أول ألقابه بعد 35 عاماً من تأسيسه، لكن «فخر أبوظبي» يعد الأقل غياباً عن التتويج باللقب من ناحية عدد السنوات بين لقبين، إذ فاز في 2011، بينما حدث الثاني بعد ست سنوات في 2017.

وقال مدير الكرة السابق في نادي النصر، خالد عبيد، إن «العميد» يواجه تحدياً صعباً في الموسم الجديد، لإيقاف الرقم السلبي التاريخي، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية لا تساعد الفريق على تحقيق اللقب في الموسم الجديد. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: النادي حتى الآن لم يحسم هوية الأجنبي الرابع، والتعاقدات لا تدعم الفريق بالصورة الكافية، رغم التعاقد مع النجم سيباستيان تيغالي من الوحدة، وضم محمد فوزي من الجزيرة.

وأضاف: «الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، لكنه يفتقد الأسماء التي تعوض أي غياب للأساسيين على مدار الموسم، إذ إن المنافسة في لقب الدوري تحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين، وليس الاعتماد فقط على 11 لاعباً».

وتابع: «أرى أن شباب الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين تمنحه الأفضلية في التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، ويصل الأمر إلى وجود لاعبين ممتازين في المدرجات خارج قائمة كل مباراة يخوضها الفريق، بينما أرى أن الوصل أبرم صفقات جيدة، ستجعل شكل الفريق أفضل في الموسم الجديد».

تاريخ التأسيس للأندية المتوجة بلقب الدوري

■النصر: 1945.

■ شباب الأهلي: 1958.

■ الوصل: 1960.

■ الوحدة: 1966.

■ الشارقة: 1966.

■ العين: 1968.

■الجزيرة: 1974.

أول لقب للدوري

■الشارقة: 1974 (8 سنوات).

■العين 1977 (9 سنوات).

■شباب الأهلي: 1975 (17 سنة).

■ الوصل: 1982 (22 سنة).

■الوحدة: 1999 (33 سنة).

■النصر: 1978 (33 سنة).

■الجزيرة 2011 (35 سنة).

أطول فترة غياب

■النصر: 34 عاماً (1986 إلى الآن).

■شباب الأهلي: 26 (1980 - 2006).

■الشارقة: 23 (1996 - 2019).

■الوصل: 13 (2007 إلى الآن).

■ الوحدة: 10 (2010 إلى الآن).

■العين: 8 (1984 - 1992).

■الجزيرة 6 (2011 - 2017).

فريق العين الأكثر تتويجاً في تاريخ الدوري بـ13 لقباً.

النصر هو عميد أندية الإمارات.. وحقق أول درع سنة 1978.

رغم أن الجزيرة حقق اللقب الأول بعد 35 عاماً من تأسيسه، فإنه أقل الأندية في فترة الغياب بين لقبين، إذ وصلت إلى ست سنوات بين: 2011 و2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news