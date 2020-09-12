راكان العجمي: الجزيرة قادر على اللعب بمحترفين أجنبيين فقط

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الجزيرة السابق راكان العجمي، أن اللاعبين المواطنين في النادي سيتحملون عبئاً كبيراً في الموسم الجديد بسبب اتجاه النادي للاعتماد على وجود لاعبين أجنبيين فقط، هما الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوس كوسانوفيتش، مشيراً إلى أن المجموعة الرائعة من اللاعبين المواطنين التي يضمها الفريق تجعله قادراً على اللعب وسط هذا الظرف، بينما سيكون لفرق الشباب في النادي دور كبير في دعم الفريق، متوقعاً ظهور ثلاث مواهب جديدة مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال العجمي لـ«الإمارات اليوم»: إن «الجهاز الفني لنادي الجزيرة سيواجه صعوبات في الموسم الجديد من خلال وجود لاعبين أجنبيين فقط، مقارنة بالأندية الأخرى التي تنافس في لقب الدوري، والتي تمتلك في صفوفها أربعة لاعبين أجانب، وبعض الأندية الأخرى تمتلك خمسة لاعبين»، موضحاً أنه «في الوقت نفسه سيمتلك المدرب الهولندي مارسيل كايزر نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين في الدولة».

وأضاف: «رغم صعوبة اللعب بمشاركة لاعبين أجنبيين فقط، فإن الجزيرة يستطيع تعويض هذا النقص، إذ إن قائمة الفريق تضم أكثر من 10 لاعبين دوليين في المنتخب الأول، والمنتخب الأولمبي، إلى جانب اللاعبين الدوليين في منتخبات الناشئين، وأرى أن (فخر أبوظبي) يتميز في كل موسم بقدرته على اكتشاف المواهب الجديد، والدفع بلاعبين جدد يقدمون الإضافة، ويصبحون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها النادي في السنوات المقبلة».

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