المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قناع

ضمت بعثة شباب الأهلي التي ستخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اللاعب يوسف جابر، على الرغم من إجرائه عملية جراحية في الأنف، بعد إصابته بكسر في مباراة ودية أمام العين، إذ يراهن الجهاز الفني على إمكانية موافقة الطبيب على مشاركته مستخدماً القناع الواقي.

عقد

تدرس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي طلباً من وكيل اللاعب الأجنبي، لتمديد عقده موسماً آخر أو اثنين مقابل مرونة في الشرط الجزائي الخاص بعقد اللاعب حتى يشعر الأخير بالاستقرار وتقديم كل ما عنده للفريق.

استغناء

توقّع لاعب في أحد أندية الدرجة الأولى قرب موعد الاستغناء عن خدماته، لعدم إشراكه في أي من المباريات الودية التي خاضها الفريق أخيراً، إضافة إلى عدم تلقيه توجيهات فنية من قبل مدرب الفريق.

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