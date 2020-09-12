بعثة الشارقة تغادر بطائرة خاصة للمشاركة في أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، اليوم، على متن طائرة خاصة عبر مطار الشارقة الدولي للمشاركة في استكمال مباريات دوري أبطال آسيا للأندية ضمن المجموعة الثالثة، حيث سيواجه الدحيل القطري الثلاثاء المقبل، فيما سيلتقي بالمجموعة نفسها فريقي التعاون السعودي وبيروزي الإيراني.

وذكر نادي الشارقة في بيان على حسابه في «تويتر» أمس: «حضر مراسم مغادرة البعثة في المطار رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، وترأس البعثة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، عبدالله العجلة».

وحصد الشارقة قبل توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا، نقطة واحدة من مباراتين بخسارته أمام التعاون السعودي التي خسرها بهدف دون رد، وتعادله مع بيروزي 2-2.

وكان الشارقة خاض، أخيراً، مباراة ودية أمام حتا فاز فيها بهدف دون رد سجله اللاعب إيغور كورنادو، وقبلها خاض دورة رباعية بجانب لعب مباراتين وديتين امام كل من النصر والإمارات.

وضمت بعثة الشارقة إلى جانب الجهاز الفني والإداري، 22 لاعباً في القائمة الرسمية للبطولة الآسيوية هم: حراس المرمى عادل الحوسني ودرويش محمد ومايد محسن مصبح، إلى جانب اللاعبين شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني وعلي الظنحاني وخالد باوزير وعبدالعزيز الكعبي وعبدالرحمن جمعة ربيع وسيف راشد وسالم صالح وحمود حويج وعبدالله غانم وسالم سلطان وحمد جاسم وماجد سرور ومحمد عبدالباسط ومحمد خلفان، فضلاً عن الأجانب الأربعة إيغوركورنادو وشوكوروف وكايو لوكاس وويلتون سواريز.

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لاعباً في قائمة الشارقة المشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية.

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