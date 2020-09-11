فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد الدراجات الأحد المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حددت لجنة الانتخابات في اتحاد الدراجات، برئاسة محمد علي عامر الأحد المقبل موعداً لفتح باب الترشح، و25 أكتوبر المقبل لإجراء انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2020/‏‏‏2024. وقامت الأمانة العامة للاتحاد بإرسال دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مع جدول مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي إلى الأندية الأعضاء، ممن تنطبق عليها الشروط.

وأكد الأمين العام عبدالناصر الشامسي، في تصريح صحافي، أن «البرنامج الانتخابي تضمن تحديد الفترة من 13 الجاري إلى الخامسة من مساء الأول من أكتوبر موعداً لاستلام مندوبي الأندية استمارات الترشيح، بواقع استمارة ترشيح واحد لكل ناد، تحتوي على شروط الترشح لكل فئة، على أن يتم تقديمها إلى الأمانة العامة، شاملة كل الشهادات والمستندات المطلوبة، قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح». وستقوم لجنة الانتخابات بإصدار القائمة الأولية بالمرشحين المستوفين للشروط في الثامن من أكتوبر، وفتح باب الطعون على القائمة الأولية من 11 إلى 15 أكتوبر. وتتولى لجنة الطعون يوم 21 أكتوبر النظر في الطعون والرد عليها بالقبول أو الرفض، ثم تصدر لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 22 أكتوبر، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي يوم 25 أكتوبر. وتقرر فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات من 26 إلى 28 أكتوبر، وإصدار قرارات لجنة الطعون في الرابع من نوفمبر، واعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية في الخامس من نوفمبر.

• اتحاد الدراجات يحدد 25 أكتوبر موعداً لانتخابات الدورة المقبلة 2020 - 2024.

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