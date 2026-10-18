ترامب: أؤيد نتنياهو في انتخابات إسرائيل

أعلن ‌الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب اليوم الأحد تأييده لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث ⁠سوشال "كان بيبي (بنيامين) نتنياهو قويا وشجاعا وذكيا في مواجهة معارضة هائلة، بما في ذلك معارضة من داخل إسرائيل نفسها".

وأضاف "هذا ‌هو نوع الشريك الذي تريده الولايات المتحدة في إسرائيل، الدولة التي قدمت ‌لها الكثير. أرجو أن تعبر ‌هذه الرسالة عن تأييدي الكامل والتام ‌لنتنياهو في ‌سعيه للفوز بولاية جديدة رئيسا لوزراء إسرائيل".

ومن المقرر أن ​تجري إسرائيل ‌انتخابات ​عامة في 27 أكتوبر ⁠هي الأولى منذ هجوم حركة (حماس) في السابع ​من ⁠أكتوبر ⁠ 2023 الذي هز إسرائيل وسبب اضطرابات واسعة في الشرق الأوسط، ⁠بعدما دخلت إسرائيل في حرب في قطاع غزة ولبنان وإيران.

وقد تحدد هذه الانتخابات ما إذا كان نتنياهو سيظل في السلطة بعد واحدة من ‌أهم الفترات في تاريخ إسرائيل، أم سيتعرض ​للهزيمة على يد منافسيه المنتمين لتيار الوسط الذين يتعهدون ببدء عهد جديد.