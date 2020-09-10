المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مرشح

أربكت اللوائح الجديدة أحد المرشحين على منصب الرئيس في الدورة الجديدة، حيث كان يعتمد على عضو آخر في المجلس، لكن اتضح أن العضو لا يحق له الترشح بعدما أمضى ثماني سنوات.

تسجيل

انضم لاورينتو أدريان، ابن مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إلى فريق الأشبال تحت 13 سنة في «الإمبراطور»، بعدما قام الوصل بتسجيل اللاعب الذي يحمل الجنسية الأميركية.

تنازل

تلقى إداري سابق، ينوي الترشح لمنصب الرئيس في اتحاد لعبة فردية، خلال الدورة المقبلة 2020 - 2024، عرضاً انتخابياً، بأن يتنازل عن الترشّح، مقابل حصوله على منصب أمين السر.

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