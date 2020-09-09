الكتبي: أشارك في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» واضعاً الذهب نُصب عينَي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل اتحاد الجوجيتسو استعداداته لتنظيم النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2020، على أرض صالة أرينا، من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي للاتحاد: «مع اقتراب موعد البطولة، يكثّف أبطال الجوجيتسو في الإمارات، من مختلف فئات الأوزان والأحزمة، تدريباتهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم للوقوف على بساط المنافسات، في مواجهة نجوم العالم المشاركين بالبطولة، على طريق الظفر بالميداليات ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج». وجاء في البيان: «حصد نجم المنتخب عن فئة الكبار، فيصل الكتبي، الميدالية الفضية في النسخة الماضية، ويتطلع هذه المرة إلى تحقيق الميدالية الذهبية، فيما تحرص النجمة الصاعدة، بلقيس الهاشمي، في فئة الشابات على مواصلة مسيرة إنجازاتها، لتسير بذلك على خطى النجوم الكبار الذين يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم».

من جانبه، أكد فيصل الكتبي أنه سيكون مستعداً لمواجهة نجوم العالم، ومن بينهم البرازيلي رودسون ماثيوس، على أمل رد الدَّين لتعويض الخسارة الوحيدة في منافسات العام الماضي، والأميركي دي جي جاكسون، الذي تجاوزه الكتبي في مرحلة نصف النهائي من منافسات عام 2019.

وأضاف: «أشارك في منافسات هذا العام واضعاً الذهب نُصب عينَي». وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات تحت 18 عاماً، ثم 18 نوفمبر منافسات الأساتذة، وفئة المحترفين من 19 إلى 21 من الشهر ذاته.

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