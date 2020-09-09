«الوثبة للدراجات الهوائية» يؤسس فريقاً للترايثلون

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن فريق الوثبة للدراجات الهوائية عن إطلاق فريق للترايثلون في إطار الخطوات المتواصلة التي يقوم بها منذ تأسيسه عام 2016، بهدف دعم الرياضة المجتمعية وتحفيز جميع الجنسيات من مختلف الأعمار على تبني النشاط البدني كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وذكر كابتن الفريق ساري الحمادي في تصريحات صحافية، أن فريق الوثبة تأسس عام 2016، وهو فريق مجتمعي متخصص للدراجات الهوائية وغير مسجل في أي نادٍ، ولديه مشاركات مجتمعية في كل الإمارات، إلى جانب مشاركات خارج الدولة.

وأضاف: «يضم فريق الترايثلون خمسة أعضاء منهم ثلاثة مواطنين، هم: ساري الحمادي ونايف المرزوقي في فئة الذكور، وعنان العامري في فئة الإناث، وأجنبيان هما: الفرنسي ستيفان والأسكتلندية جيل مير، ويستهدف المشاركة في أكبر وأهم المنافسات المجتمعية الرياضية عموماً والمتخصصة في مجال الترايثلون في ظل البطولات والأحداث المتعددة التي تقام على مدار العام في الدولة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة وغيرها، وفي البطولات الخارجية مع عودة النشاط بعد انحسار جائحة فيروس كورونا».

وتابع: «الفريق لديه لاعبون حالياً يلعبون الترايثلون، وكشفوا عن رغبته في تأسيس فريق خاص بتلك الرياضة، وهدفهم المشاركة في السباقات التي تنظمها المجالس الرياضية في الدولة أو البطولات الخارجية».

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