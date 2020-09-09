الحمادي: نعتز بأن «خورفكان لكرة الصالات» طرف في أول مباراة رسمية بعد «كورونا»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يواصل الفريق الأول لكرة قدم الصالات في نادي خورفكان استعداداته لخوض منافسات مباريات الدور الرباعي لكرة الصالات الذي سينطلق في 15 الجاري، ويندرج ضمن منافسات الموسم 2919-2020، مشيراً إلى أن الفريق يأمل في التأهل لخوض منافسات «البلاي أوف» التي بات فريق البطائح الطرف الأول فيها.

وتقام تدريبات خورفكان في الصالة الرئيسة للنادي تحت إشراف مدربه المواطن أنور محمد وجهازه المعاون.

وقال مدير الفريق هيثم بن عيد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بأننا سنكون طرفاً في المباراة التي ستجمعنا مع دبا الحصن في أول نشاط رياضي كروي رسمي منذ تعليق النشاطات الرياضية قبل ستة شهور بسبب فيروس كورونا، لذلك فإن استعداداتنا واسعة في كل الجوانب، منها البدنية والفنية والمعنوية، والأهم من ذلك أن استعداداتنا الصحية التي تتوافق مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا كانت هي الأبرز والأكبر، وقد أثمرت عن سلامة جميع اللاعبين».

وتابع: «منذ آخر إنجاز كبير للنادي في الصالات عام 2015 ونحن نتطلع لتحقيق إنجاز مماثل، نحن جاهزون فنياً لهذا التحدي، وهدفنا خوض النهائي واللقب».

وأضاف: «استقبلنا أخيراً وفداً من اللجنة التنفيذية لكرة الصالات لتفقد الإجراءات الاحترازية واستعداداتنا الصحية، وهو ما عزز لدينا الرغبة في التميز أثناء المنافسات».

وقال: «جميع اللاعبين جاهزون، ونأمل في إسعاد جماهيرنا، ونتمنى أن يتم نقل المباريات تلفزيونياً لكي يتابع الجمهور المنافسات ويتفاعل مع الفريق»، مبيناً أن الفريق استعد من خلال معسكر تدريبي أقيم في خورفكان لمدة أسبوع.

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