15 خيلاً في كأس الوثبة

المصدر: مونت مارسان - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم، لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. ويشارك في السباق، البالغ طوله 2000 متر، 15 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس في الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، ويتصدر الترشيحات «السهيل» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة رونان توماس.

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