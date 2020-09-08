الحمرية يقترب من التعاقد مع لاعب الوصل السابق

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكّد مصدر رسمي في نادي الحمرية، الذي يستعد للمشاركة في دوري الدرجة الأولى، قرب التعاقد مع اللاعب البرازيلي التون خوزيه قادماً من نادي الوحدة السعودي. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحنا قريبين من التعاقد مع اللاعب، بعد أن اكمل موسمه مع ناديه السابق، وإعلانه المغادرة، ونتطلع إلى أن يشكل اضافة فنية مؤثرة مع الفريق».

وسبق للاعب خوزيه اللعب مع نادي دبي موسم 2010، قبل أن ينتقل للعب في الوصل موسم 2011، بينما لعب لأندية النصر والقادسية والوحدة في السعودية.

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