4 وجوه جديدة في القائمة الأولية لمرشحي اتحاد اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت اللجنة الانتخابية في اتحاد كرة اليد، عن القائمة الأولية لأسماء مرشحي الأندية التي ستخوض الانتخابات في الخامس من أكتوبر المقبل، لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد في دورته 2020-2024، وشهدت القائمة أربعة أسماء تسجل ترشحها للمرة الأولى في منصب العضوية، هم: مرشح الذيد عدنان الشامسي، ومرشح النصر فيصل الطواش، ومرشح شباب الأهلي سعود عبدالله، ومرشح الوصل عبدالله ربيع، بجانب دخول مرشح نادي الشارقة، الأمين العام للاتحاد الحالي، نبيل عاشور، منفرداً على منصب رئيس الاتحاد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في نادي الوصل، وحضره رئيس اللجنة والمدير التنفيذي لنادي الوصل محمد العامري، وأعضاء اللجنة حمدان الزيودي، ومحمد كاهور، وحسن المرزوقي، ويوسف أحمد، وشهد فتح الظروف المغلقة التي تضم أسماء مرشحي الأندية.

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