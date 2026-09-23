10مواهب واعدة تحت مجهر «خليجي 27»

جوني جبور ومعاذ كمبال - أبوظبي

رفعت القوائم الرسمية التي أعلنتها المنتخبات الثمانية المشاركة في «خليجي 27» مستوى الإثارة مبكراً، بعدما اتجهت بوصلة الإدارة الفنية لمعظم المدربين نحو الدماء الشابة إلى جانب عناصر الخبرة، ومواهب تبحث عن كتابة التاريخ في المحفل العريق، من ضمنها 10 مواهب واعدة يترقب الجمهور الخليجي متابعتها بشغف.

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً للقوائم المعلنة، المواهب المرشحة لخطف الأنظار في البطولة التي تنطلق اليوم في مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.