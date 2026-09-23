ماذا قال مدرب منتخب الإمارات زلاتكو قبل مباراة اليمن في «خليجي 27»؟

أكد مدرب منتخب الإمارات، زلاتكو داليتش، أن «الأبيض» لن يستهين بمنافسه المنتخب اليمني في مستهل مشواره بكأس الخليج «خليجي 27» الساعة 19:55 من مساء غدٍ الخميس، مشدداً على أن احترام المنافس والتركيز منذ الدقيقة الأولى يمثلان مفتاح التعامل مع المباراة، في وقت أشار فيه إلى أن وضع المنتخب الإماراتي ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب يضاعف حجم المسؤولية والضغط، لكنه لن يكون ذريعة للبحث عن الأعذار، رغم توليه المهمة حديثاً وضيق فترة الإعداد.

وقال داليتش في المؤتمر الصحافي اليوم الأرعاء: «المباراة الأولى مهمة جداً، وجميع المنتخبات هنا مرشحة للمنافسة، وأعتقد أن كل منتخب يستطيع الفوز بالبطولة، لذلك علينا أن نتعامل مع كل مباراة بجدية كبيرة. غداً ستكون مباراتي الأولى أمام اليمن، لكن هذا الأمر ليس جديداً بالنسبة لي، فقد خضت الكثير من المباريات الدولية، وأعرف جيداً أهمية البداية في أي بطولة».

وأضاف: «قمنا بتحليل المنتخب اليمني، ونعرف أنه سيحاول اللعب وصناعة الخطورة، وقد يعتمد في بعض فترات المباراة على الهجمات المرتدة، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات. سنمنح منافسنا الاحترام الكامل، وسنلعب بأقصى قوة، مع التحلي بالصبر والثقة. منذ بداية المباراة سنحاول فرض أسلوبنا واللعب بالطاقة والحماس المطلوبين، لكن في الوقت نفسه يجب ألا نفقد تركيزنا أو نتعامل مع المنافس باستخفاف، لأنه إذا لم نحترم خصمنا فقد نضع أنفسنا في مشكلة كبيرة».

وتحدث زلاتكو عن الضغوط التي تحيط بـ«الأبيض» بسبب ترشيحه للمنافسة على اللقب، وقال: «أعتقد أن هناك ضغطاً أكبر علينا لأنكم تضعوننا ضمن المنتخبات المرشحة، لكنني لن أبحث عن أعذار. لا أملك الوقت الكافي، وأنا مدرب جديد هنا وبدأت عملي للتو، لكنني أعرف جيداً ما يمكنني القيام به. نحن من المنتخبات المرشحة، ولذلك أريد بالتأكيد أن نلعب بأعلى مستوى لدينا، وسأدفع فريقي دائماً إلى تقديم الأفضل».

وأكد أن قصر فترة الإعداد لن يمنعه من مطالبة لاعبيه بأفضل مستوى، وقال: «خضنا سبع حصص تدريبية فقط، لكننا قدمنا خلالها كرة قدم جيدة، وأنا سعيد وراضٍ عما رأيته خلال الأيام السبعة الماضية. حاولنا الاستفادة من كل حصة تدريبية، وهناك دائماً أشياء تحدث ولا يمكننا التنبؤ بها، وهذا جزء من كرة القدم».

وأشار إلى أن الجاهزية البدنية تمثل تحدياً مع ضغط المباريات، موضحاً: «لدينا 23 لاعباً وثلاثة حراس مرمى، وسنجري بعض التغييرات من أجل التعامل مع ظروف البطولة. خوض ثلاث مباريات خلال سبعة أيام ليس سهلاً، كما أن الظروف المناخية تمثل تحدياً، ولذلك سنمنح بعض اللاعبين الراحة، لكنني أعتقد أن الفريق جاهز بدنياً».

وتابع: «لا يمكننا خوض هذه البطولة من دون أن نكون جاهزين. عندما تأتي إلى هنا وتلعب أمام الجماهير وفي بطولة بهذا الحجم، يجب أن تكون مستعداً، وعليك أن تنسى كل شيء وألا تبحث عن الأعذار. لدينا المهارات اللازمة لتقديم كرة قدم جيدة، وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة».

ووجه زلاتكو رسالة مباشرة إلى جماهير «الأبيض» ووسائل الإعلام، قائلاً: «يمكنكم أن تغضبوا أحياناً، وهذا أمر طبيعي، لكن عليكم دائماً أن تتبعوا منتخبكم، وأن تدفعوا اللاعبين إلى الأمام، وأن تكونوا داعمين لهم. يجب أن نكون جميعاً معاً: الجماهير والإعلام واللاعبون والجهاز الفني والإداري».

وأضاف: «إذا لم نكن فريقاً واحداً وإذا لم نكن متحدين، فلن نحقق النجاح. ليس من الصعب أن تبحث عن سبب أو تشير بإصبعك إلى هذا الشخص أو ذاك، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة. نأتي إلى الملعب، وندعم منتخبنا، ونبقى خلف الفريق».

واختتم: «أنا هنا من أجل أن أحقق شيئاً مع منتخب الإمارات، وأؤمن بهذا المشروع. إنها وظيفة جديدة ومشروع جديد وحلم جديد، وتمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي. الشيء الوحيد الذي أعد به جماهير الإمارات هو أننا سنقدم كل ما لدينا، وسنقاتل من أجل المنتخب، وحتى إذا خسرنا يجب أن نبقى معاً وندعم اللاعبين في كل الظروف».