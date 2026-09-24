زلاتكو: إذا لم نحترم منتخب اليمن فسنضع أنفسنا في مشكلة كبيرة

أكد مدرب المنتخب، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن «الأبيض» لن يستهين بالمنتخب اليمني، مشدداً على أن احترام المنافس والتركيز منذ الدقيقة الأولى، في وقت أشار فيه إلى أن وضع المنتخب الإماراتي، ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب يضاعف حجم المسؤولية والضغط، لكنه لن يكون ذريعة للبحث عن الأعذار، رغم توليه المهمة حديثاً، وضيق فترة الإعداد.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحافي، أمس: «المباراة الأولى مهمة جداً، واليمن من المنتخبات الموجودة في البطولة، وجميع المنتخبات هنا مرشحة للمنافسة، وأعتقد أن كل منتخب يستطيع الفوز بالبطولة، لذلك علينا أن نتعامل مع كل مباراة بجدية كبيرة».

وأضاف: «قمنا بتحليل المنتخب اليمني، ونعرف أنه سيحاول اللعب وصناعة الخطورة، وقد يعتمد في بعض فترات المباراة على الهجمات المرتدة، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات.. سنمنح منافسنا الاحترام الكامل، وسنلعب بأقصى قوة، مع التحلي بالصبر والثقة. منذ بداية المباراة سنحاول فرض أسلوبنا واللعب بالطاقة والحماسة المطلوبين، لكن في الوقت نفسه يجب ألا نفقد تركيزنا أو نتعامل مع المنافس باستخفاف، لأنه إذا لم نحترم خصمنا فقد نضع أنفسنا في مشكلة كبيرة».