المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كارتابيا

تواصل وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، مع أحد الأندية، لانتقال اللاعب إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعد مماطلة اللاعب في الانضمام إلى شباب الأهلي، رغم أن «فرسان دبي» أبدى استعداده لتجديد إعارته من ديبورتيفو لاكورونا.

إصابة

الإصابة التي تعرض لها اللاعب الكبير وتسببت في ابتعاده عن اللعب لفترة طويلة كانت قديمة، لكنها تجددت أخيراً، علماً أن النادي كان في أمس الحاجة لخدمات هذا اللاعب قبل إصابته.

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مسؤول رياضي كبير اتصل مع ممثل لأحد الأندية وبارك له على فوزه برئاسة اتحاد لعبة جماعية، قبل 24 ساعة من فتح لجنة الانتخابات الظروف المغلقة وتسلمها لأسماء ممثلي الأندية.

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