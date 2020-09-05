انطلاق معسكر حكام كرة القدم للمجموعة الثانية بمشاركة 54 حكماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشنت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، معسكراً داخلياً لحكام المجموعةالثانية من دوري الرديف ودوري الدرجتين الأولى والثانية ودوري السيدات، وذلك في مقر الاتحاد بدبي للفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري وبمشاركة 54 حكماً، من ضمنهم أربع حكمات. ويتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات النظرية التي تشرح وتناقش التعديلات الجديدة لقانون لعبة كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليلها، بالإضافة لتدريبات عملية على أرض الملعب.

ويقدم المحاضرات صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله، وأحمد هلال. وقال صالح المرزوقي في تصريح صحافي إن «المعسكر الحالي يأتي ضمن البرنامج الفني المعتمد لإدارة الحكام، ويلتحق به قضاة الملاعب الذين لم يُشاركوا في المعسكر الخارجي في صربيا». وشدد على أنه «سيتم خلاله مناقشة جميع قوانين اللعبة وما يستجد عليها من تحديثات، إضافة لمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتطوير الأداء التحكيمي، كما تعقد اختبارات لجميع المشاركين للاطمئنان على إلمامهم التام بكيفية تطبيق وتوحيد القرارات التحكيمية، وأهمية التعاون بين أفراد الطاقم، وهو ما يمثل خير استعداد لإدارة مباريات الموسم الرياضي الجديد».

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