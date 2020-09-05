ابن جيان على خطى والده.. يلعب مع أكسفورد الإنجليزي

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

كشف تقرير، نشره موقع «غانا ويب»، أن فريدريك نجل اللاعب الغاني أساموه جيان، الذي دافع عن فريق العين وشباب الأهلي سابقاً، يرغب في السير على خطى والده في المستقبل، خصوصاً أنه حالياً يتلمس خطاه مع فريق الشباب في نادي أكسفورد الإنجليزي. وقال الموقع إن «مسيرة جيان كانت ناجحة للغاية، سواء على مستوى المنتخب الغاني، أو الأندية التي ارتدى قميصها، على غرار نادي سندرلاند الإنجليزي، ونادي العين الذي حصل معه على لقب دوري الخليج العربي، ونال جائزة الهداف».

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