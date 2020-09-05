12 خيلاً في كأس الوثبة على مضمار ولفرهامبتون

المصدر: لندن ■الإمارات اليوم

يستضيف مضمار ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، عصر اليوم، فعاليات أول جولة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتقام سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وترحب منظمة السباق العربية (ARO) بمجموعة كاملة من 12 خيلاً في أول سباق محلي لها هذا الموسم، وسيكون السباق البالغ طوله 1400 متر هو الافتتاحي على البطاقة في ولفرهامبتون.

ويدفع جيمس أوين، بطل المدربين الحالي، بخمسة خيول، ثلاثة منها مملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يتصدرها «وناسا» اللذي يشارك لأول مرة. وكما في المواسم السابقة من الكأس، تعد السلسلة جزءاً لا يتجزأ من تقويم السباقات العربية في المملكة المتحدة، وهي إضافة شهيرة للبرنامج في جميع أنحاء العالم، وستقام السباقات الخمسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

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