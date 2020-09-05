مباريات اليوم

المصدر:
  • شتوتغارت ■د.ب.أ
التاريخ:

دوري الأمم الأوروبية

مقدونيا - أرمينيا 17:00

جبل طارق - سان مارينو 17:00

آيسلندا - إنجلترا 20:00

إستونيا - جورجيا 20:00

أذربيجان - لوكسمبورغ 20:00

قبرص - الجبل الأسود 20:00

الدنمارك - بلجيكا 22:45

البرتغال - كرواتيا 22:45

السويد - فرنسا 22:45

الدوري المصري

أسوان - سموحة 20:00

الدوري التونسي

حمام الأنف - النجم الساحلي 19:00

القيروان - تطاوين 19:00

المتلوي - البنزرتي 19:00

هلال الشابة - مستقبل سليمان 19:00

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