مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
مقدونيا - أرمينيا 17:00
جبل طارق - سان مارينو 17:00
آيسلندا - إنجلترا 20:00
إستونيا - جورجيا 20:00
أذربيجان - لوكسمبورغ 20:00
قبرص - الجبل الأسود 20:00
الدنمارك - بلجيكا 22:45
البرتغال - كرواتيا 22:45
السويد - فرنسا 22:45
الدوري المصري
أسوان - سموحة 20:00
الدوري التونسي
حمام الأنف - النجم الساحلي 19:00
القيروان - تطاوين 19:00
المتلوي - البنزرتي 19:00
هلال الشابة - مستقبل سليمان 19:00
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