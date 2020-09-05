المصدر: الامارات اليوم

معسكر

رفض مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي إقامة معسكر داخل الدولة، عقب قرار رابطة المحترفين، واتحاد الكرة، تأجيل انطلاق الموسم إلى أكتوبر المقبل، مفضلاً استمرار اللاعبين في خوض التدريبات اليومية بمقر النادي، إلى جانب إقامة معسكر بأحد الفنادق القريبة من الملعب.

دوري

تساءل رياضيون عن سبب إصرار اتحاد كرة السلة على شهر سبتمبر موعداً لاستكمال ما تبقى من دوري الموسم الحالي 2019-2020، وعدم الاقتداء باتحادات أخرى، توجهت، أخيراً إلى تأجيل انطلاقة موسمها الجديد، أو حتى استكمال ما تبقى من الموسم إلى أكتوبر المقبل.

مدرب

عبر مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم عن خشيته الحديث لوسائل الإعلام، والإدلاء بالتصريحات الإعلامية، دون أن يبرر سبب ذلك، في وقت يستفسر فيه أنصار النادي عن حالة الفريق، ودرجة الجاهزية للموسم الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news