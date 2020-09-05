استعدادات متواصلة في خورفكان لبدء الموسم الجديد على ملعبه

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

قام مجلس الشارقة الرياضي، الأربعاء الماضي، بزيارة إلى شركة خورفكان لكرة القدم، للاطلاع على أبرز الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الجديد، والتأكد من سير العمل في المنشآت القائمة في النادي. وأكدت الزيارة أن خورفكان يتجه من خلال الاستعدادات المتسارعة لبدء الموسم الجديد على ملعبه.

وضمت الزيارة رئيس المجلس هلال الحزامي، وعدداً من مسؤولي المجلس، بجانب رئيس مجلس شركة خورفكان خليل غانم. وتخلل الاجتماع زيارة ميدانية للاستاد وأبرز الأعمال الجارية فيه في ظل اللوائح الجديدة والبروتوكول الخاص بتنظيم المباريات وسط جائحة «كوفيد-19».

وأكد الحزامي أنه سعيد لأن الأعمال تجري بوتيرة متسارعة في خورفكان، ليبدأ الموسم الجديد في ملعبه. وقال في تصريح صحافي: «نتمنى ترجمة خطط النادي والظهور بأفضل المستويات والمنافسة في البطولات، وذلك في صالح رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة، وأن تكون أندية الإمارة مثالاً في التقدم والتطور الرياضي».

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