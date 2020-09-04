وديتان للحمرية مع التعاون والنصر في 24 ساعة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض فريق الحمرية مباراتين وديتين مع التعاون والنصر ضمن استعداداته للموسم الجديد لأندية الهواة، وذلك في غضون 24 ساعة، حيث يواجه التعاون الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم على ملعبه، بينما سيحل ضيفاً على استاد الجوهرة بالتوقيت نفسه مساء غدٍ لمواجهة النصر.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري قسم الفريق إلى مجموعتين ستخوضا المباراتين دون تحديد للأساسيين والبدلاء، بهدف الوقوف على الجاهزية لجميع اللاعبين. وتابع: إقامة المباراتين في فترة زمنية قصيرة أمر مدروس من كل الجوانب التدريبية، ونتطلع لتحقيق أعلى درجات الفائدة منها.

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