«جينيس دو فيالتييه» بطل كأس «أم الإمارات» للخيول

المصدر: سان سباستيان ■الإمارات اليوم

ظفر الجواد «جينيس دو فيالتييه»، لجان بيير رينال، بقيادة أي ويرل، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، بلقب كأس «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أول من أمس، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت مظلة النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وانتزع الجواد «جينيس دو فيالتييه» كأس «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 8,000 يورو، بعد صراع عنيف مع 6 خيول تنافست بضراوة لانتزاع اللقب المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط.

وجاء فوز البطل بفارق عنق عن «هزام» بقيادة جي كابري، فيما جاء في المركز الثالث «هاليسكو» بقيادة جي كروسجين.

ويقام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباق الخيول العربية السريعة، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف ذ. بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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