السماحي: اتحاد السباحة والأولمبياد الخاص نجحا في التعامل مع أزمة «كورونا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي أن تعاون الاتحاد مع الأولمبياد الإماراتي الخاص خلال أزمة «كورونا»، نجح بشكل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل المدربين والدورات التدريبية التي نفذت، حيث باتت منصات التدريب الافتراضية للأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد السباحة إحدى أهم المنصات التعليمية عن بُعد خاصة بالرياضة العربية خلال الأشهر الماضية وتأهيل الكوادر التدريبية.

وكانت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة قد اختتما دورة تأهيل مدربين السباحة وتنمية مواهب اللاعبين، وأقيمت الدورة عن طريق تقنية الفيديو على مدار اليومين الماضيين بمشاركة 1053 مدرباً عبر «زووم ويبنار»، ومتابعة إضافية لـ2461 متابعاً عبر منصات البث الأخرى للتواصل الاجتماعي.

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «إن مثل تلك الدورات تسهم بشكل مباشر في تطوير مستوى معلمي ومدربي السباحة بالإمارات والمنطقة العربية بشكل كامل، كما أن وجود أسماء متميزة مثل الخبير الأسترالي جون ستاتيش على رأس تلك الدورة يؤكد القيمة الفنية الجيدة لمثل تلك الفعاليات، حيث إن ستاتيش يعمل كمحاضر معتمد بالاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، ومحاضر معتمد بالاتحاد الأسترالي للسباحة، والمدير الفني لأكاديميات ايليت للسباحة بأستراليا، وهو من الكوادر المتميزة في مجال تأهيل المدربين بالشرق الأوسط والعديد من الدول الآسيوية».

وأشاد سلطان السماحي بجهود مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى تطوير قطاع الرياضة لأصحاب الهمم من ذوى التحديات الذهنية، وكذلك دعم التطوير الفني والمهني للعاملين بالمجال من خلال سلسلة الدورات التدريبية التي تقدم بالشراكة مع الاتحادات الرياضية، وبعض بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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