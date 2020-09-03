علي صالح مستمر مع الوصل حتى 2024

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد النجم الشاب، علي صالح، ليستمر مع النادي حتى 2024، وفقاً لما ذكرت في حسابها الرسمي على «تويتر».

ونشرت الشركة تغريدة ضمت مقطع فيديو لمجموعة من الأهداف التي أحرزها اللاعب الدولي مع الوصل في الموسم الماضي، قبل أن تنشر تغريدة أخرى تعلن خلالها تجديد عقد صالح حتى 2024، إذ يعد اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً، من أبرز اللاعبين في صفوف «الفهود» في آخر موسمين، بعدما نجح في تعويض رحيل كايو كانيدو، في الموسم الماضي، إلى العين.

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