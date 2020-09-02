اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يقرران تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى أكتوبر

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكد اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين في بيانين صحافيين، قبل قليل، تأجيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 إلى أكتوبر المقبل.

وقالت الرابطة، على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "هذا القرار جاء بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا"، وهو الأمر نفسه الذي أكده اتحاد الكرة في بيانه.

يذكر أن الموسم كان سينطلق غداً من خلال مباريات كأس الخليج العربي، بين شباب الأهلي والظفرة، وكلباء ضد الجزيرة، والفجيرة مع عجمان، على أن تقام ثلاث مباريات أخرى الجمعة المقبل.

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