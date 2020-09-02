المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مقلب

اكتشف نادٍ في دوري الهواة أنه خُدع في المدرب الذي تعاقد معه أخيراً، ورشحه أحد وكلاء الأعمال عبر فيديوهات، من خلال ضعف قيادته لتدريبات الفريق، وعدم القدرة على إيصال المعلومة للاعبين بشكل جيد.

إلغاء

اضطر النادي الهاوي إلى إلغاء عقد أبرمه مع لاعب نيجيري بالتراضي، ومن دون أي خسائر مالية بسبب عدم قدرة اللاعب على الالتحاق بالفريق لصعوبات حجوزات الطيران.

شرط

كشف مدرب أجنبي لأحد منتخبات لعبة جماعية، عن توقيعه على شرط في عقده مع اتحاد اللعبة، ينص على منعه من الحديث مع وسائل الإعلام الإماراتية، إلا عن طريق الاتحاد، بينما يحق له الحديث مع الإعلام خارج الدولة من دون الرجوع إلى الاتحاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news