شباب الأهلي يقترب من ضم اللاعب الروماني غابرييل إيانكو

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أمس، أن شباب الأهلي اقترب من ضم اللاعب الروماني غابرييل إيانكو، قادماً من نادي فيتورول الروماني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة «فوسبول ترانسفيرز» إلى أن شباب الأهلي تفوق على أندية أرمينيا بيلفيلد وكولون ونورنبرغ، موضحة أن «فرسان دبي» سيدفع 400 ألف يورو مقابل حصوله على خدمات الدولي الروماني.

في جانب آخر، قال مدرب شباب الأهلي، الإسباني زاراغوسا، إن الفريق يخوض الموسم الجديد بصفته بطل دوري الخليج العربي، رغم إلغاء نتائج الموسم الماضي، وعدم تسلم الفريق الدرع، موضحاً أن شباب الأهلي سيخوض جميع البطولات بهدف المنافسة على جميع الألقاب.

وقال زاراغوسا في مؤتمر صحافي إن الطموحات في الموسم الجديد كبيرة.

وأشار المدرب إلى جاهزية شباب الأهلي قبل خوض أولى مبارياته في كأس الخليج العربي، غداً، أمام الظفرة على استاد راشد، وقال: «استعددنا بشكل جيد، بعدما بدأت فترة الإعداد في يوليو الماضي، وأنا سعيد بالعمل الذي قمنا به».

المدرب الإسباني زاراغوسا: شباب الأهلي بطل الموسم الماضي رغم عدم تسلمنا الدرع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news