كايزر: خوض الموسم بأجنبيين فقط يصعّب مهمة الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن خوض الموسم الجديد بلاعبين أجنبيين فقط في صفوف الفريق، يصعب من مهمته في الظهور بشكل جيد، موضحاً أن بعض الأندية الأخرى في دوري الخليج العربي، تلعب وتضم في صفوفها خمسة لاعبين أجانب، بينما أشار في الوقت نفسه إلى أن الجزيرة يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين القادرين على تعويض أي نقص.

وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إنه سيدفع بأفضل تشكيلة من اللاعبين في لقاء كلباء ضمن افتتاح كأس الخليج العربي غداً، لافتاً إلى أن قائمة الفريق لا توجد بها تغييرات، باستثناء رحيل المغربي مراد باتنا، والبرازيلي كينو.

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