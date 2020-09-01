البلوشي: أتطلع إلى موسم استثنائي مع النصر

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد مدافع النصر، يعقوب البلوشي، أنه يتطلع لموسم استثنائي مع العميد، في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، متمنياً أن يتعزز ذلك بتحقيق الفريق لتطلعاته، لإسعاد جمهوره.

وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن يعود الجمهور للمدرجات، قريباً، مع تحسن الحالة الصحية، لكي نحظى بدعم الجمهور، الذي يستحق منا بذل أكبر الجهود لإسعاده»، وتابع: «أشعر بجاهزية تامة للموسم، استفدت من التدريب تحت إشراف المدرب الحالي كرونوسلاف، خصوصاً أن النصر بيئة مميزة لتطور اللاعب، وأتطلع لأن أقدم موسماً استثنائياً في الدوري مع زملائي».

وكان يعقوب البلوشي قد انتقل من كلباء إلى النصر، في الموسم قبل الماضي، بعد اختياره من قبل رابطة دوري المحترفين، ضمن أفضل لاعبي دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news