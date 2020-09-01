مجلس دبي الرياضي يفتح التسجيل في تحدي الصحراء اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «وورير جروب» عن فتح باب التسجيل في النسخة السابعة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت وورير تشالنج 2021»، التي تُقام 19 فبراير المقبل في محمية المرموم الصحراوية.

ويتاح التسجيل للمشاركة في البطولة بداية من اليوم (الثلاثاء) وحتى يوم انطلاق البطولة عبر موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي www.dubaisc.ae وموقع www.desertwarriorchallenge.com، وسيحصل المشاركون على خصم في أسعار التذاكر في حالة التسجيل المبكر.

وتتنوّع التحديات في البطولة هذا العام لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، حيث يمكنهم الاختيار بين ثلاث فئات، هي فئة «ألتيميت» التي تتضمن أكثر من 22 عائقاً وتمتد على مسافة 10 كيلومترات، وفئة «الهواة» التي تتضمن أكثر من 12 عائقاً وتمتد على مسافة خمسة كيلومترات، وفئة الأطفال من عمر ستة أعوام فما فوق التي تتضمن التنافس في ثمانية عوائق على امتداد كيلومترين.

وأصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا وغيرها من المناطق السياحية والحيوية بدبي، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل الدولة وخارجها، وتعد بطولة تحدي الصحراء إحدى البطولات التي انطلقت من دبي إلى العالم.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له إنه «يواصل دعم مختلف بطولات التحدي حرصاً على تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتبث الروح الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع من سكان إمارة دبي، إيماناً منه بأن الرياضة تمثل مصدراً لسعادة الجمهور والمشاركين على حد سواء».

وأضاف «تعزز بطولة تحدي الصحراء التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية لتلبية متطلبات كل فئات المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «وورير جروب» تروي جيلهام: «رأينا الصعوبات التي حدثت في عام 2020 وتأثيرها على المجتمع والأحداث الرياضة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ورغبنا في تقديم حدث جديد يساعد الرياضيين على ممارسة الرياضة وتحدي قدراتهم ويسهم في تغيير الحالة النفسية لهم، وقضينا الأشهر الثلاثة الماضية في التخطيط لهذا العمل ليخرج على أفضل ما يكون، وإنه أمر بالغ الأهمية أن نواصل تنظيم أحداث على مستوى عالمي لمشاركينا وأن نتجاوز توقعاتهم باستمرار، ونعدهم بأن يكون حدثنا رائعاً».

• 22 عائقاً في فئة «ألتيميت» لمسافة 10 كيلومترات.

• 12 عائقاً لفئة «الهواة» لمسافة 5 كيلومترات.

• 8 عوائق لفئة الأطفال من عمر 6 أعوام فما فوق على امتداد كيلومترين.

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