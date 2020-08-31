بعد موسمين على دكة البدلاء.. البارود: هدفي الصعود مع الحمرية لـ «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد لاعب الحمرية مانع بارود (25 عاماً)، المنتقل حديثاً من اتحاد كلباء، أنه انضم لصفوف فريقه الجديد، بهدف الصعود معه للعب في دوري الخليج العربي، وأن يستعيد دوره لاعباً مؤثراً، بعد أن أرهقه الجلوس على دكة البدلاء في الموسمين الماضيين مع اتحاد كلباء.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مغادرة اللعب في دوري المحترفين والانتقال للعب في دوري الدرجة الأولى تعدّ تحدياً حقيقياً، واتطلع لأكون على مستوى هذا التحدي، وساعدني في ذلك أن نادي الحمرية يمتلك طموح الصعود واللعب في دوري الخليج العربي، وأتمنى أن أعود لدوري الأضواء بقميص الحمرية». وتابع: «لايوجد مستحيل في كرة القدم، إذا وجد الإصرار والعزيمة، وأريد ان أثبت جدارتي في الملاعب، بعد أن أرهقني الجلوس على دكة البدلاء، إذ لم أتمكن من خوض سوى مباريات قليلة، بسبب وجود لاعب أجنبي في المركز الذي أجيد اللعب فيه كصانع ألعاب، وعلى الأجنحة وقراءات المدربين».

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