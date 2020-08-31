العنبري يستعين بلاعبين من رديف الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

ذكر نادي الشارقة على حسابه الرسمي في «تويتر» أن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، قرر استدعاء لاعبي فريق الرديف سعيد الكعبي وعبدالله إبراهيم للمشاركة في تدريبات «الملك».

يذكر أن الشارقة احتل المركز الأخير في الدورة الرباعية الودية التي نظمها النادي، أخيراً، بمشاركة عجمان واتحاد كلباء وخورفكان، وفاز بلقبها اتحاد كلباء.

وظهر العنبري، خلال الدورة الودية، لوحده بعيداً عن دكة البدلاء، وهو يتابع أداء اللاعبين ويدوّن ملاحظاته بشأن الفريق.

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