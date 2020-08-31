صفقات العين الجديدة «حديد».. وطريقة اللعب الرسمية «4-3-3»

المصدر: سيد مصطفى - العين

ضرب العين أكثر من عصفور بحجر واحد في دورة أندية أبوظبي الودية، التي اختتم مشاركته فيها بالفوز الكبير على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليؤكد الزعيم جاهزيته على كل الأصعدة للاستحقاقات التي تنتظره في الموسم الجديد، وتحديداً في بطولة دوري أبطال آسيا، التي تستكمل مبارياتها منتصف سبتمبر المقبل.

وكان العين قد نجح في الفوز على الظفرة بهدف دون رد، وخسر من بني ياس بالنتيجة ذاتها، قبل أن يختتم الدورة بفوز مقنع على العنابي، منح الجماهير الثقة بقدرة فريقها على تحقيق النتائج المنتظرة منه.

ولعل من أبرز المكاسب التي خرج بها العين من تلك الدورة، ظهور الصفقات الجديدة بشكل أكثر من رائع، خصوصاً القادم الجديد من خورفكان، فهد حديد، الذي تمكن من تسجيل أحد أهداف فريقه في شباك الوحدة، على الطريقة الـ«مارادونيه»، وهو ثاني أهدافه في مباراتين، بعد أن نجح سابقاً بالتسجيل في شباك الظفرة.

كما ظهر اللاعب البرازيلي إيريك دي مينيزيس، بصورة مميزة في مركز الظهير الأيسر، والبرتغالي ويلسون اداوردو.

ووضح من خلال المباريات الودية الثلاث أن مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، قد استقر على أسلوب اللعب الذي سيخوض به اللقاءات الرسمية، بالاعتماد على طريقة 4/‏3/‏3، مع تغير مركز الياباني، شيوتاني، إلى قلب الدفاع، بجانب محمد شاكر، والاعتماد على ايرك في جهة اليسار، إلى جانب كل من بندر الأحبابي في الجهة اليمنى، والثلاثي، أحمد برمان ويحيى نادر ومحمد عبدالرحمن، في وسط الملعب، وسيعتمد على كل من فهد حديد، وويلسون ولاباكودجو في الخط الأمامي.

وحققت دورة أندية أبوظبي أكبر الأهداف التي كان يسعى إليها الطاقم الفني للزعيم، بتعود اللاعبين على نظام البطولة المجمعة، الذي سيتم تطبيقه لاستكمال دوري أبطال آسيا.

من جانبه، أكد بيدرو إيمانويل، عقب مواجهة الوحدة، أن الزعيم مطالب بالمشاركة في العديد من المنافسات، ولعب المزيد من المباريات، حتى نتمكن من إحداث التوازن المطلوب في منظومة اللعب، خصوصاً للدوليين الذين التحقوا بصفوف الفريق منذ فترة قريبة، ولم يتدربوا مباشرة بعد عودتهم من المعسكر الذي أقيم للأبيض في صربيا.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين: «نحن في حاجة إلى المزيد من المباريات، لأن الفريق لم يلعب منذ فترة طويلة مكتمل الصفوف، ولسنا مستعدين تماماً للعب مباراة من 90 دقيقة، غير أننا نمضي على المسار الصحيح».

وأضاف: «مطالبون بالاستمرار في العمل الجاد، وأن ندخل أجواء المباريات الرسمية في أقرب فرصة، لأن منافسينا في دوري الأبطال أكملوا الموسم، وخاضوا مواجهات رسمية عدة ، لذلك نرغب في تقديم أفضل أداء خلال أولى مبارياتنا الرسمية».

وأشار: «رغم حرارة الطقس، إلا أن أداء اللاعبين كان رائعاً، ويتوجب علينا إسعاد جماهيرنا بعد فترة التوقف الطويلة، ونعرف جيداً مدى محبة الناس لكرة القدم، وتحديداً في مدينة العين».

وزاد: «رسالتي للاعبين هي الأداء والالتزام والتطور، فهي الأهم بالنسبة لنا في الفريق، الأمر الذي يأتي بخوض المزيد من المباريات الرسمية».

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