الاتحاد الآسيوي يعلن تسلمه جميع الملفات الخمسة لطلب استضافة كأس آسيا 2027

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تسلمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت :"قام الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة."

وأضاف:"الآن يتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علما بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021".

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