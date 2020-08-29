زهران: لاعبو عجمان سيصلون إلى الانسجام في أسرع وقت.. والتعاقدات جيدة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يدخل فريق عجمان، المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد، الذي سيستهله بلقاء الفجيرة الخميس المقبل ضمن لقاءات الذهاب لكأس الخليج العربي لكرة القدم. وحصل اللاعبون على راحة أمس عقب انتهاء المشاركة في دورة الشارقة الرباعية، والتي لعب خلالها البرتقالي ثلاث مباريات أمام الشارقة والفجيرة واتحاد كلباء.

وأكد مدافع عجمان، حسن زهران في تصريح صحافي، أن فريقه كان بحاجة ماسة إلى «دورة الشارقة التي وفرت لنا مباريات قوية سيكون لها بلا شك تأثير كبير في رفع مستوى إعدادنا للموسم الجديد». وأشاد بانتدابات عجمان، قائلاً «تعاقدات الفريق كانت جيدة على مستوى الأجانب، كونهم قادمين من دوريات قوية، وما ينقصنا فقط هو الانسجام، الذي سنصل إليه بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «بالتأكيد هذه المباريات ليست كافية وظروف الطقس لا تسمح بتكثيف التدريبات والمباريات، وفي هذه البطولة بدأنا بصورة متدرجة بنظام ثلاثة أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط». وأعرب عن رغبة اللاعبين في الظهور بشكل قوي في هذا الموسم وتفادي الكبوة التي لازمت الفريق في نهاية الموسم الماضي.

يُذكر أن عجمان حقق نتائج متباينة في بطولة الشارقة الودية، حيث فاز على الشارقة 2-1، ثم تعادل مع خورفكان، قبل أن يخسر من كلباء بنتيجة كبيرة بلغت 4-1، إذ يستهدف المدرب أيمن الرمادي الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم، واختبار أغلب اللاعبين.

عجمان حقق نتائج متباينة في الدورة الرباعية الودية التي نظمها الشارقة.

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