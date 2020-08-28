شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي والبرازيلي إدواردو

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن نادي شباب الأهلي، أمس، من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، التعاقد مع المدافع حمدان الكمالي، اللاعب السابق لفريق الوحدة، في صفقة انتقال حر. ولم يعلن شباب الأهلي المزيد من التفاصيل بخصوص التعاقد. يذكر أن الكمالي وصل إلى عامه الـ31، ويمتلك خبرة واسعة، بعد أن لعب سنوات طويلة بقميص الوحدة، كما حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.

وأكد النادي تعاقده أيضاً مع النجم البرازيلي إدواردو، لاعب الهلال السعودي سابقاً، وقّع أمس أيضاً عقد انضمامه رسمياً إلى نادي شباب الأهلي، بعد اجتيازه الفحوص الطبية اللازمة التي أجريت له في دبي. يذكر أن إدواردو يعد من أبرز النجوم البرازيليين الذين لعبوا في المنطقة، وسبق له أن ظهر بقميص الهلال السعودي في 96 مباراة، مسجلاً 56 هدفاً.

ومن المتوقع أن يشكل إدواردو إضافة قوية لهجوم شباب الأهلي إلى جانب باقي اللاعبين الآخرين. ويستعد الفريق يستعد بقوة للموسم الجديد 2019 - 2020، ويسعى لتعويض خسارته فرصة إحراز لقب الدوري في الموسم المنصرم الملغى.

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