الشارقة يسعى لرد الاعتبار ودياً أمام خورفكان في ختام «الرباعية»

المصدر: منصور السندي -الشارقة

تختتم اليوم الدورة الرباعية الودية التي ينظمها نادي الشارقة من خلال مواجهة الشارقة مع نظيره خورفكان الساعة السادسة مساء على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة. ويسعى «الملك» إلى رد اعتباره، وطمأنة جمهوره على جاهزيته للموسم الجديد، بعد خسارته اللقاء الأول من عجمان 2-1، ثم التعادل 2-2 أمام كلباء، إذ يجلس الشارقة حتى الآن في مؤخرة ترتيب الدورة بنقطة واحدة.

ودفع مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري في هذه الدورة بكل عناصر الفريق الأساسية، من بينهم إيغور كورونادو والأوزبكي شوكوروف والبرازيلي كايو لوكاس، فضلاً عن العناصر الجديدة على غرار خالد باوزير وخالد الظنحاني. في جانب آخر يمتلك خورفكان نقطتين من تعادلين، ويتطلع إلى تحقيق فوز معنوي اليوم.

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