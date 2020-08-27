اتحاد «بناء الأجسام» يتعهد بتوفير الدعم اللازم للألعاب الجديدة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن الاتحاد سيوفر الدعم اللازم للألعاب الجديدة، التي ضمتها الهيئة العامة للرياضة إلى الاتحاد. يذكر أن ألعاب: مصارعة الذراعين، وأقوى رجل، وشد الحبل باتت تحت إشراف الاتحاد، بجانب بناء الأجسام والقوة البدنية.

وثمن الشرقي في تصريح صحافي، قرار الهيئة، وقال: رياضيو هذه الألعاب سينالون جميع أنواع الدعم للارتقاء بمستواهم بشكل مميز، ليتمكنوا من مواصلة النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية، وتشكيل منتخبات للمشاركة في البطولات الدولية التي تقام داخل وخارج الدولة. وقال أيضاً: تم توجيه اللجان العامة في الاتحاد لدراسة اللوائح المعتمدة من قبل الاتحادات القارية والدولية، وتشكيل فريق عمل للتواصل مع الأندية والصالات والفرق والأفراد المهتمين بالرياضات الثلاث، لمزيد من التنظيم.

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