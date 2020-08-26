جولة أبوظبي العالمية للفورمولا 1 ستقام 13 ديسمبر من دون جمهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو بطولة العالم، لسباقات الفورمولا 1، أن حلبة مرسى ياس، ستستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي لعام 2020، يوم 13 ديسمبر، حيث ستكون خاتمة موسم 2020. جاء الإعلان من خلال بيان صحافي امس، والذي أكد إضافة جائزة الاتحاد إلى روزنامة العام الجاري، الذي شهد تأخراً في انطلاق المنافسات بسبب فيروس كورونا، بجانب إلغاء بعض السباقات وتأجيل أخرى.

ومن السباقات المقررة، كذلك قبل ختام الموسم، سباق جائزة البحرين في 29 نوفمبر.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات النسخة 12 من الحدث العالمي دون جمهور، نظراً للظروف العالمية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19». وقالت حلبة ياس إن عطلة نهاية أسبوع السباق ستتحول إلى منطقة حيوية مخصصة لرياضة الفورمولا1، لتصبح إحدى أكبر المناطق الآمنة في المنطقة، ويسمح بدخولها حصرياً لكادر العمل الأساسي المسؤول عن تنظيم السباق، بالإضافة إلى أعضاء الفرق وسائقي البطولة.

وقالت إن «تنظيم الحدث يتطلب تخطيطاً شاملاً وتعاوناً وثيقاً، يجمع العديد من الجهات الرسمية الحكومية في الإمارات، بالإضافة إلى إدارة الفورمولا1، وتهدف الإجراءات الاحترازية بالدرجة الأولى إلى المحافظة على صحة وسلامة جميع طواقم العمل وأفراد عائلة الفورمولا1، والمحافظة في الوقت نفسه على التنافسية خلال السباق الختامي لهذا الموسم».

منظمو بطولة العالم حددوا، أيضاً، موعد سباق البحرين في 29 نوفمبر.

الموسم الحالي تأخر انطلاقه بسبب فيروس كورونا.

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