تعديل مواعيد الجولة الأخيرة لدورة الشارقة الودية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أجرت اللجنة المنظمة لدورة الشارقة الودية الرباعية لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المشاركة تعديلاً في مباريات الجولة الأخيرة، حيث ستقام مباراة عجمان مع اتحاد كلباء غداً الخميس الساعة 6 مساء على ملعب خالد بن محمد في الحزانة، بينما يلتقي الشارقة مع خورفكان بعد غد الجمعة الساعة 6 مساء أيضاً على الملعب نفسه.

وتقرر أن تكون المباراة من شوطين كل شوط مدته 45 دقيقة بدلاً من ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وأعلنت اللجنة في بيان صحافي أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص اللجنة المنظمة والأندية المشاركة لإضفاء الطابع الرسمي على مباريات الجولة الأخيرة وإتاحة الفرصة أمام الأجهزة الفنية واللاعبين نحو تحقيق الاستفادة الكاملة قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

الشارقة يتعاقد مع لاعب الظفرة عبدالله إبراهيم

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن التعاقد مع لاعب الوسط عبدالله إبراهيم (21 عاماً) قادماً من نادي الظفرة بعقد يمتد سنتين، لتعزيز صفوف فريق تحت 21 عاماً، كما جددت الشركة عقد اللاعب أحمد الملا لمدة سنة واحدة.

وشهدت الفترة الماضية قيام الشارقة باستقطاب عدد من اللاعبين المميزين لدعم صفوف الفريق الأول، وكذلك فريق الرديف تحت 21 سنة لمواجهة الاستحقاقات المتعددة التي تنتظر الفريق خلال الموسم الجديد، سواء على صعيد المسابقات المحلية في دوري الخليج العربي وبقية المسابقات الأخرى، وكذلك دوري أبطال آسيا.

الشارقة - الإمارات اليوم

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