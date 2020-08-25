عجمان يتعادل مع خورفكان ويقترب من لقب «الرباعية الودية»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل فريقا خورفكان وعجمان من دون أهداف، أمس، ضمن الدورة الرباعية الودية التي تنظمها شركة الشارقة لكرة القدم، ليرفع عجمان رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الأول، يليه اتحاد كلباء وخورفكان بنقطتين، ثم الشارقة بالمركز الأخير بنقطة واحدة. وتختتم البطولة بعد غد بلقاء عجمان واتحاد كلباء، بينما يلتقي الجمعة المقبلة فريقا الشارقة وخورفكان، ليصبح «البرتقالي» الأقرب لنيل اللقب في حال فوزه على اتحاد كلباء بأي نتيجة.

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