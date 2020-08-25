تأجيل منافسات كرة اليد حتى أكتوبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة اليد نبيل عاشور، عن تأجيل الاتحاد موعد عودة مسابقات مرحلتي الرجال والشباب إلى شهر أكتوبر المقبل بدلاً من سبتمبر كما كان محدداً سابقاً، لتقام الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أقوياء اليد للرجال في الثاني من أكتوبر، ونهائي كأس سوبر الشباب في الخامس من الشهر ذاته.

وقال في تصريحات صحافية: «نظراً لعدم صدور أية تعليمات جديدة من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بعودة ممارسة الأنشطة الرياضية في جميع أندية إمارة أبوظبي، خصوصاً الصالات الرياضية المغلقة، مما يصعب معه بدء النشاط الرياضي لكرة اليد كما كان مقرراً سابقاً في سبتمبر 2020 عبر الجولة الأخيرة لدوري الموسم الحالي للرجال، ونهائي كأس السوبر للشباب، فإنه تقرر تأجيل انطلاقة مسابقات هاتين الفئتين حتى أكتوبر المقبل». وأضاف: «سنوافي الأندية والجهات كافة بأية تعديلات يمكن أن تطرأ على روزنامة مسابقات موسم 2020-2021، والمرتبطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوضع الصحي».

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