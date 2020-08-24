10 شروط صحية لمباريات دوري الخليج العربي

شددت رابطة المحترفين لكرة القدم على ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة للبروتوكول الصحي الخاص بمباريات الموسم الجديد المقرر أن ينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان أمس: «إنها ألزمت المشاركين في مباريات دوري الخليج العربي إظهار ما يفيد بسلبية نتيجة فحص (كوفيد 19) شريطة ألا تتجاوز صلاحيته أسبوعاً واحداً كحد أقصى من يوم المباراة».. وتالياً الشروط الصحية الخاصة بالمباريات:



البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات

- إلزام المشاركين بالمباريات إظهار ما يفيد بسلبية فحص كورونا.

- ارتداء الكمامات الطبية للمدربين واللاعبين البدلاء والإداريين.

- استثناء اللاعبين داخل المستطيل والمشاركين في الإحماء من ارتداء الكمامة.

- عدم السماح بدخول أي شخص تصل درجة حرارته إلى 37.5 درجة مئوية أو أعلى.

- التشديد على التنظيف والتعقيم المستمر للاستادات.

- الحفاظ على مسافة مترين بين الجالسين على مقاعد البدلاء.

- إلغاء وجود الأطفال المرافقين للفريقين.

- إلغاء المصافحة التقليدية بين لاعبي الفريقين.

- إلغاء الصور الجماعية والتقاط صور منفصلة لكل فريق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- منع تبادل القمصان بين اللاعبين وتجمعهم في دائرة منتصف الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني.

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