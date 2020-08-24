الوصل يطبع صور المشجعين في المدرجات ..بادرة جديدة على ملاعب الإمارات

سيد مصطفى-دبي

أعلن نادي الوصل أنه سيقوم بطباعة صور مجسمة للمشجعين في مدرجات ملعب زعبيل ممن يشترون البطاقة الموسمية لنسخة 2020-2021، والخاصة بالدرجة الثانية وذلك في بادرة جديدة على ملاعب الامارات.

وستُطبع صور المشجعين طوال فترة عدم حضور الجماهير للمباريات، وحتى صدور قرار من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يسمح بعودتهم للمدرجات، وذلك بحسب ما أكد المنسق الإعلامي للنادي، أحمد البلوشي.

وكان نادي الوصل قد أعلن عن طرح البطاقات الموسمية للدرجة الثانية بمقابل مائتي درهم فقط.

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