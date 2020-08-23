دبا الحصن يوقع اتفاقية مع «ريبس» لإنشاء أكاديمية لكرة القدم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع مؤسسة ريبس (Rips) للاستشارات والدراسات الرياضية، للعمل على إنشاء أكاديمية لكرة القدم، بمواصفات فنية أوروبية للإشراف على تأسيس وتأهيل لاعبي المراحل السنية. جاء التوقيع خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضره رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الدرمكي، والإسباني موريس باغتيلو، والمدير الفني والتر باندياني، والمدرب الإيطالي أندريه ماريجير.

وتنص الاتفاقية على استكشاف المواهب، وتطبيق المعايير الدولية للاحتراف الرياضي وتطوير المستوى الفني، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الدولة في المراحل السنية، والعمل على رفد الفريق الأول والمنتخب الإماراتي بالمواهب الكروية الصاعدة. وقال الدرمكي إن حصول النادي على ثلاث قطع أراضٍ بمدينة دبا الحصن لإقامة ملاعب رياضية عليها، سيعزز الجهود المبذولة لتطوير النادي، ووضعه على خريطة التميز الرياضي بالدولة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة، ومؤكداً أن ذلك يتماشى مع رؤية واستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي.

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