المصدر: دبي-الامارات اليوم.

محترف

قال مسؤول كبير بأحد الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى، إنهم توصلوا إلى اتفاق للتعاقد مع محترف أجنبي سيكون حديث الشارع الرياضي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بلاعب مميز قادم من أحد الأندية السعودية المحترفة.

مقيم

كشف لاعب مقيم في نادٍ بدوري الخليج العربي عن تلقيه وعداً من إدارته بتحسين القيمة المالية لعقده قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وقال إن ذلك رهن باستمراره بالمردود الفني نفسه الذي قدمه في أولى المباريات الودية لفريقه.

«حسد»

خاض أحد الأندية في دوري الخليج العربي مباراة ودية دون إعلان تفاصيل عنها أو الإشارة إليها عبر حساباته الرسمية. وعزا مقربون من النادي هذا الموقف إلى خشيته من «الحسد»، بعدما ارتفعت أسهم ترشيحاته للفوز بلقب الدوري.

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