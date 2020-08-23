فيردر بريمن: إذا لم تعد الجماهير سنفكر في قروض جديدة

المصدر: بريمن - د.ب.أ

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني عن أمله في معاودة السماح بحضور الجماهير إلى الملاعب اعتبارا من يناير المقبل، نظراً إلى حاجة النادي إلى عائدات التذاكر. وفي مقابلة مع بوابة إلكترونية، قال الرئيس التنفيذي لبريمن، كلاوس فيلبري: «تقوم حساباتنا على إمكانية عودة الجماهير في يناير، على أقصى تقدير، فإذا لم يحدث هذا سنضطر إلى أن نعيد حساباتنا ونفكر في اللجوء إلى قروض جديدة». وأوضح أن أزمة «كورونا» تسببت في خسارة النادي 30 مليون يورو من إيرادات الموسمين الماضي والجديد.

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